‎مقتل سائقي شاحنات مدنية جنوب سرت‎

المواطن محمد المبروك ولي أمر وخال الضحية محمد القرقعي المغربي سائق إحدى الشاحنات التي تعرضت صباحاً للقصف جنوب #سرت لـ #المرصد :

– الضحية كان متجه من #سبها من إلى #بنغازي وتعرض للرماية ثم للقصف على المفترق المعروف بإسم " مفرق الحافلة المحروقة " على طريق ودان – أبوهادي .

– الضحية يعمل في شركة خليج سرت لنقل المعدات الثقيلة وكان ينقل شحنة لصالحها ولا علاقة له بالجيش أو أي جهة عسكرية .

– الضحية ورفيقه الآخر الذي كان يقود شاحنة أخرى تحمل أثاث متجهة إلى سلوق وتوفى أيضاً في القصف ونجى إبنه الذي كان يرافقه كانوا متوقفين في مكان قريب من بوابة فيها مسلحين من #مصراتة .

– الجثمان موجود حالياً في مستشفى #سرت وإبن عم الضحية توجه إلى هناك لإستلامه والجرار والشاحنة المنكوبة نقلوا إلى مقر الشرطة العسكرية في سرت .

– الأنباء لدينا متضاربة بين أن تم قصفهم براجمة من قبل مسلحي مصراتة أو بصواريخ من طائرة تركية مسيرة وفي الحالتين نحمّل الرئاسي المسؤولية .

#ليبيا #المرصد