شركة الكهرباء: الاظلام التام الذي حدث سببه رفض بعض المدن لعملية طرح الأحمال. #

Electricity Company: the total blackout that happened caused by the refusal of some cities to release loads. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Electricity Company: the total blackout that happened caused by the refusal of some cities to release loads. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
كلمة إظلام عام و طرح أحمال لم نكن نعرفها و لم نسمع بيها لا في وقت ايطاليا و لا المملكه و لا الجماهيريه. هذه المصطلحات هي جزء من شخصية مجهول الاصل العميل الذيوث الفاسد السراج. و اخيرا لا ماء و لا سيوله. و الكلب المكرم العيساوي بي يدير مترو انفاق. يا حما انت ماعندكش بنية تحثيه و بعديم يا عرص هذه المشاريع من اختصاص وزير المواصلات و لكن لما تكون حكومه رئيسها خنزير جبان زي السراج كل شئ جائز
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