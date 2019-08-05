وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق تتحدث عن ضربات جوية في الكليةالجوية مصراتة .

وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق تتحدث عن ضربات جوية في الكلية الجوية مصراتة.
Media close to the government of concord talk about air strikes at misrata air college. #Libya #Observatory
وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق تتحدث عن ضربات جوية في الكلية الجوية مصراتة.
Media close to the government of concord talk about air strikes at misrata air college. #Libya #Observatory
يا ريتها الضربة الجوية جت على مطار مصراتة زي ما حرقوا مطار. طرابلس العالمي – حتى الاسلام قال عاقبوا بمثل ما عوقبتم به . انشاء الله الضربة الجاية في مطاركم يا مصاريت يا مخانب يا مفسدين الارض يا منافقين – حتى مساجدهم مخربينهم بايديهم ويقولوا معمر قصفنا معمر دارلنا – معمر اغتصبنا بناتنا – اللهم اجعل كيدكم في نحركم – والله فضاءحكم يندى لها الجبين – شبابكم في بناتكم وزيتكم في دقيقكم – يا خوارج العصر – يا أسفل السافلين .
المتغطى باردوغان عريان والمدعوم من مصر كسبان يا جدعان سحقا للخوان فى كل مكان نسور الجو الجدد للجيش الوطنى اصبحوا يتدربوا على قصف الكلية الجوية بمصراطة هدف اصبح سهلا بالنسبة لهم بعد تدمير انظمة الدفاع الجوى والان الدور على مهازن الزخيرة والصواريخ لم تعد فى امان هى والاخوان فى خبر كان وبدل ما كان المصاريت ينقلوا قتلاهم من طرابلس سهل الجيش الوطنى عليهم المهمة وقتلهم فى مصراطة نفسها لان اكرام الميت دفنه فهم فى طرابلس كانوا يتركوا قتلاهم ويهربوا ليدفنوا فى مقابر جماعية اما مع توصيل الضربات للمصاريت فى عقر دارهم سنختصر اجراءات الدفن وبالتالى وصول كلاب النار لجهنم بسرعة لينضموا الى سيد قطب وحسن البنا وشارون ومحمد مرسى وموشى ديان واخوانهم من بنى صهيون فى سقر وما ادراك ما سقر لواحة للبشر عليها تسعة عشر
من اشار على المصاريت بعد الفشل فى فى اقتحام مطار طرابلس بضرب مؤخرة الجيش الوطنى فى الجفرة فتح عليكم ابواب جهنم ووصلكم الجحيم فى عقر داركم ولن تنعم مصراطة بالامان الا اذا احرقت مقار الاخوان كما فعل الصحابة زمان بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسجد ضرار الذى بناه واحد من اخوان الشياطين عميل الروم والان الاخوانى عميل قطر وتركيا
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