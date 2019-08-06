ليبيا_الآن| المرج.. حملة لشراء أضاحي العيد للعائلات المحتاجة . . . ينظم اله…

#ليبيا_الآن| المرج.. حملة لشراء أضاحي العيد للعائلات المحتاجة

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ينظم الهلال الأحمر فرع المرج للعام الثاني على التوالي، حملته الخيرية “من خيرك يضحي غيرك (2)” تزامنا من قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويقوم منتسبو الهلال الأحمر في المرج بجمع تبرعات المواطنين من خلال الوقوف على مداخل ومخارج المدينة، وحمل صناديق التبرعات الخاصة بالحملة لمن يرغب في تقديم أي مبلغ للمساعدة.

وتهدف هذه الحملة الخيرية للمساعدة في شراء أضاحي العيد بغرض توزيعها على مستحقيها من سكان المدينة قبل حلول عيد الأضحى.

يشار إلى أن أسعار الأغنام هذا العام شهدت ارتفاعاً كبيراً تسبب في عزوف الكثير من المواطنين عن شراء الأضاحي، التي وصلت في بعض المناطق إلى 2000 دينار وأكثر من ذلك.