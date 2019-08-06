ليبيا_الآن| ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية أمام الدينار . . . سجلت العملات ال…

#ليبيا_الآن| ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية أمام الدينار

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سجلت العملات الأجنبية صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعات طفيفة في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وبيع الدولار بأربعة دنانير وخمسة عشر قرشا ليحقق مكاسب قدرها قرش واحد بالمقارنة مع إغلاق أمس الاثنين، أما اليورو فقد ارتفع هو الآخر ليتم تداوله بين التجار بأربعة دنانير وستين قرشا.

وساهمت هذه الارتفاعات في الرفع من قيمة سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وبيع الغرام منه بسوق المشير بـ(140) دينارا.

أما على صعيد العملات الأجنبية والعربية فقد حققت الليرة التركية مكاسب جديدة بمقدار قرشين على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بخمسة وسبعين قرشا لليرة الواحدة.