#ليبيا_الآن| الإعلام الحربي:”القضاء على أخطر 8 قيادات من التشكيلات المسلحة”

كشف عضو شعبة الإعلام الحربي محمد الترهوني لصحيفة الاتحاد الإماراتية عن تمكن قوات الجيش الوطني من القضاء على أخطر 8 قيادات للتشكيلات المسلحة في ضواحي طرابلس، مؤكداً تصدي القوات لمحاولة تقدم المجموعات المسلحة في محور عين زارة، واستحواذ قوات الجيش على 6 سيارات تابعة لقوات الوفاق فيما نفذ شباب من طرابلس عملية نوعية تم خلالها القضاء على “إبراهيم الجدي”، أحد عناصر التشكيلات المسلحة، في منطقة المدينة السياحية بطرابلس.

كما أكد “الترهوني” وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات الجيش قادمة من إجدابيا إلى ترهونة ومحور الأحياء البرية بقيادة اللواء مفتاح شقلوف.. وأشار إلى تقدم كبير للجيش في منطقة العزيزية، لافتاً إلى شن سلاح الجو الليبي لغارات تمركزات التشكيلات المسلحة.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في محاور القتال في طرابلس، خاصة في محاور وادي الربيع وعين زارة وطريق المطار والأحياء البرية.