ليبيا_الآن| المنفور: هذه هي الأهداف المشروعة لمُقاتلاتنا . . . أكد آمر غرفة…

#ليبيا_الآن| المنفور: هذه هي الأهداف المشروعة لمُقاتلاتنا

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أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية، اللواء محمد المنفور، أن الطائرات والسُفن التي سيتم رصدها حاملة شحنات أسلحة وذخائر للمجموعات المُسلحة التابعة لقوات الوفاق تُعتبر هدفاً مشروعاً لمُقاتلات سلاح الجو.

وأشار المنفور إلى أن آخر الضربات الجوية التي نفذتها مُقاتلات الجيش استهدفت طائرة كانت موجودة داخل مطار مصراتة العسكري قادمة من تركيا، على متنها ذخائر وأسلحة، مُؤكداً أنها قد دُمّرت بالكامل، كما تم تحطيم محطتي رادار للدفاع الجوي جراء الضربة.

يُشار إلى أن غرفة عمليات الجيش الوطني كانت أكدت أن استهداف الطائرة المُحملة بالأسلحة تم بعد ورود معلومات مُؤكدة حول “وجود طائرة محملة بطائرات مسيرة وصواريخ موجهة يتم استعمالها من قبل غرف العمليات التركية في مصراتة لقصف مواقع الجيش”.