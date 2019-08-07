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ضربات جوية تستهدف قبل قليل مواقع داخل الكلية الجوية #مصراتة. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ضربات جوية تستهدف قبل قليل مواقع داخل الكلية الجوية #مصراتة. #ليبيا #المرصد

Air Strikes Just targeting locations inside the air college #misurata. #Libya #Observatory

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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