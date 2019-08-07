اخبار ليبيا الان • عاجل ضربات جوية تستهدف قبل قليل مواقع داخل الكلية الجوية #مصراتة. #ليبيا #المرصد تم النشر منذُ 5 ساعاتاضف تعليقاًمصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر ضربات جوية تستهدف قبل قليل مواقع داخل الكلية الجوية #مصراتة. #ليبيا #المرصد Air Strikes Just targeting locations inside the air college #misurata. #Libya #Observatory عن مصدر الخبر ليبيا مباشر شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر قد يعجبــــك أيضـــاً عاجل #ليبيا_الآن| طفل مغطى بدماء والدته يشهد على جريمة بشعة في مرزق . . . شهدت مر… تم النشر منذُ دقيقة واحدةمصدر الخبر / قناة الان اخبار ليبيا الان السراج يبحث مع أمراء مناطقه العسكرية سبل توفير إحتياجاتهم لمواجهة القوات المسلحة تم النشر منذُ دقيقة واحدةمصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية اخبار ليبيا الان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة يرحل 20 مهاجرا غير قانوني تم النشر منذُ 10 دقائقمصدر الخبر / قناة ليبيا اخبار ليبيا الان مكتب أوقاف جردس العبيد يوزع 500 دينار على 187 أسرة تم النشر منذُ 14 دقيقةمصدر الخبر / قناة ليبيا أضف تعليقـك X التعليقالأسم * البريد الالكتروني * احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
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