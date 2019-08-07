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#ليبيا_الآن| أمثلة ناجحة لليبيين لديهم العزيمة…قصة "سراج_الدين محمد بن شر…

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أمثلة ناجحة لليبيين لديهم العزيمة…قصة "سراج_الدين محمد بن شرود" من بنغازي
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سراج_الدين الملقب ب(قوقا) هو من مواليد 2001، امتهن الحلاقة في فترة وجيزة توا له 7 شهور فقط وفي فترة بسيطة جداً احترف المهنة ماشاء الله عليه،،
تعلم الحلاقة من كعكي الغني عن التعريف في فن الحلاقة👍
حالياً بادي في شي جديد وهو شغل SFx Makeup
له أقل من شهر وبأبسط المواد والشغل هذا انه يندمج ف الحلاقة لأول مرة في ليبيا في الحلاق اللي يشتغل فيه👍
تعلم SFx من الانستغرام وقاعد يطور في نفسه💪
#الفترة الجاية خاش في مجال التمثيل والإعلام ان شاء الله لان مطلوبه هذه الحرفة في هذا المجال و حلمه يصل للعالمية،
طموحه يدير مركز تدريب كبير يعلم الشباب الحلاقة SFx السنيمائي



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