ليبيا_الآن| أمثلة ناجحة لليبيين لديهم العزيمة…قصة "سراج_الدين محمد بن شر…

#ليبيا_الآن| أمثلة ناجحة لليبيين لديهم العزيمة…قصة "سراج_الدين محمد بن شرود" من بنغازي

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سراج_الدين الملقب ب(قوقا) هو من مواليد 2001، امتهن الحلاقة في فترة وجيزة توا له 7 شهور فقط وفي فترة بسيطة جداً احترف المهنة ماشاء الله عليه،،

تعلم الحلاقة من كعكي الغني عن التعريف في فن الحلاقة👍

حالياً بادي في شي جديد وهو شغل SFx Makeup

له أقل من شهر وبأبسط المواد والشغل هذا انه يندمج ف الحلاقة لأول مرة في ليبيا في الحلاق اللي يشتغل فيه👍

تعلم SFx من الانستغرام وقاعد يطور في نفسه💪

#الفترة الجاية خاش في مجال التمثيل والإعلام ان شاء الله لان مطلوبه هذه الحرفة في هذا المجال و حلمه يصل للعالمية،

طموحه يدير مركز تدريب كبير يعلم الشباب الحلاقة SFx السنيمائي