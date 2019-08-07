ليبيا_الآن| وصول سيارات وحاويات سلع إلى ميناء الخمس . . . استقبل ميناء مدي…

#ليبيا_الآن| وصول سيارات وحاويات سلع إلى ميناء الخمس

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استقبل ميناء مدينة الخمس الساعات الماضية سفنا تجارية محملة بسيارات وحاويات وشعير صب.

ورست السفينة cristal galaxy التابعة للوكيل الملاحي مدوين على الرصيف تسعة عشر (19) استعدادا لتفريغ حمولتها من شعير الصب المقدرة بنحو ستة آلاف 6000 طن.

وأظهرت بيانات ميناء الخمس الصادرة حديثا رسو السفينة ivan على الرصيف رقم خمسة عشر (15) التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر؛ لتتجهز لتفريغ حمولتها من السيارات المقدرة بمئة وست وثلاثين (136) سيارة.

أما الرصيف رقم أربعة عشر (14) فقد استقبل سفينة الحاويات nikola الذي بدأتْ بتفريغ حمولتها من الحاويات المقدرة 217 حاوية.