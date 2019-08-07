ليبيا_الآن| سلاح الجو يقصف طائرة حربية بقاعدة مصراتة . . . أعلنت شعبة الإعل…

#ليبيا_الآن| سلاح الجو يقصف طائرة حربية بقاعدة مصراتة

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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني عن استهداف طائرة حربية نوع (L39 ) بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمصراتة.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن “الطائرة كانت تقصف المدنيين على تخوم طرابلس، كما نقلت الغرفة عن القيادة العامة للجيش الوطني منعها استخدام مطار مصراتة العسكري للأعمال العسكرية”.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها مقاتلات الجيش الكلية الجوية مصراتة في أقل من يومين، حيث شن سلاح الجو ضربات دقيقة، لأهداف عسكرية داخل قاعدة مصراتة الجوية.

وقال الجيش إنه تمكّن خلالها من ضرب طائرة يوشن 76، كانت محملة بالأسلحة والدخائر، والصواريخ المسيرة التي تستخدمها الطائرات التركية لضرب أهداف تابعة للجيش الوطني.