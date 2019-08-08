ليبيا_الآن| 50 مليون دينار ترصدها “المؤقتة” لدعم التعليم الطبي . . . بحث رئ…

#ليبيا_الآن| 50 مليون دينار ترصدها “المؤقتة” لدعم التعليم الطبي

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بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني -خلال اجتماع موسع انعقد بديوان بلدية بنغازي – مع المختصين بمجال التعليم الطبي آليات الارتقاء بمخرجات قطاع التعليم في ليبيا خاصة فيما يتعلق باستحقاقات الجودة العالمية للتعليم الطبي بحلول العام 2023 م .

حضر الاجتماع وزير التلعيم “فوزي بومريز” ورئيس جامعة بنغازي “عزالدين الدرسي” ووكيل الجامعة للشؤون العلمية “عبدالكريم الغزالي”، إضافة إلى عميد كلية الطب في الجامعة “آدم البرغثي”مع عدد من رؤوساء الأقسام والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

ناقش المجتمعون آليات تطبيق هذا الاستحقاق بالصورة المثلى المعتمدة لدى جميع الدول.. وأكد الثني على استعداده الكامل لدعم هذا الاستحقاق وذلك للإيفاء به من قبل كلية الطب بجامعة بنغازي قبل حلول العام 2023 م .