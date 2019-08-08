ليبيا_الآن| البريقة تُحاول حل أزمة “طوابير البنزينة” بطرابلس . . . طمئنت شر…

#ليبيا_الآن| البريقة تُحاول حل أزمة “طوابير البنزينة” بطرابلس

.

.

.

طمئنت شركة البريقة اليوم كافة المواطنين بشأن استمرار عمل الصهاريج المتنقلة الخاصة بتوزيع الوقود في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس في محاولة منها للحد من الأزمة الحاصلة منذ أشهر.

وجاء في إعلان البريقة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن رئيس لجنة إدارة الشركة عماد بن كورة أكد توفر البنزين بمستودعات الشركة في طريق المطار مع استمرار تدفق الوقود عبر ميناء طرابلس.

وأشارت شركة البريقة إلى أن أعمال نقاط التوزيع تعمل بشكل منتظم من أمام مستشفى ابوسليم وكلية البنات سابقا مع التأكيد على استمرار عمل نقاط البيع المتنقلة أيام عيد الأضحى بالتزامن مع الاستعداد لاستحداث نقاط توزيع جديدة.