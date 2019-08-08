#ليبيا_الآن| الدولار يستقر أمام الدينار.. بعد أسبوع من “التذبذب"

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استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند إغلاق السوق بأربعة دنانير وستة عشر قرشا (4.16) محافظا على ارتفاعه الذي حققه آخر الأسبوع بقدر قرش واحد.

حالة الاستقرار شملت اليورو أيضا وتم تداوله بأربعة دنانير واثنين وستين قرشا (4.62)، أما الذهب عيار 18 كسر فتم بيعه بمئة وواحد وأربعين (141) دينارا.

أما على صعيد العملات الأجنبية والعربية فقد استقرت هي الأخرى لليوم الثالث على التوالي وتداول التجار الليرة التركية بخمسة وسبعين (0.75) قرشا لليرة الواحدة، على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

أما الجنيه المصري فصعد بمقدار قرش واحد ليتم بيعه في سوق المشير بطرابلس عند خمسة وعشرين (0.25) قرشا للجنيه، حالة الاستقرار شملت أيضا الدينار التونسي الذي بيع عند الحدود الليبية التونسية بدينار وخمسة وأربعين قرشا (1.45).