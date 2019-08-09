#ليبيا_الآن| الرئاسي يُحدد أيام عطلة العيد

.

.

.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن عطلة عيد الأضحى ستكون 4 أيام بداية من يوم الوقوف بعرفة، السبت، حتى ثالث أيام العيد الذي يُوافق يوم الثلاثاء القادم.

وشمل القرار موظفي كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يُستثنى منه موظفو المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية اللذين تتطلّب مراكزهم الحضور إلى أعمالهم.

وأشار قرار الرئاسي إلى حق الموظفين الذين سيُستثنون من قرار العطلة في الحصول على مُقابل مادي للأيام المُسجّلة.

ومع اقتراب العيد، شهدت أسواق الأغنام في ليبيا ركوداً ملحوظاً بسبب ارتفاع الأسعار التي عزاها التجار لارتفاع نسبة الرسم المفروض على النقد الأجنبي، قبل أن يُخفضها المجلس الرئاسي منذ يومين من 183% إلى 163%.

وتفاوتت أسعار الأغنام المستوردة من 500 إلى 800 دينار، فيما وصلت أسعار “الخروف الوطني” إلى 1500 دينار في بعض الأسواق.