اللهم أجعل هذة ⁧‫#الجمعة‬⁩ حامله لنا من الخير فوق ما نرجوا، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر، وأشرح صدورنا،ويسر أمورنا، وأرحم موتانا، وأشف مرضانا، وأجعلها جمعة خير لأمورنا كلها🌸#ليبيا_الآن

O Allah, make this #Friday pregnant for us from the good above what we hope, and spend us bad above what we warn, explain our chest, ease our things, and have mercy on our dead, and heal our patients, and make it a good Friday for all our things 🌸#ليبيا_الآن

Translated from Arabic