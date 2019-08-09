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#ليبيا_الآنI وفد من مرزق يستعرض احتياجاتها الأمنية للسراج . . . استعرض وفد م…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآنI وفد من مرزق يستعرض احتياجاتها الأمنية للسراج
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استعرض وفد من أعيان وحكماء مرزق لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق احتياجات المدينة الأمنية والعسكرية، في ظل التدهور الذي تشهده مُؤخراً.
وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء، أن السراج التقى مع وفد أعيان مرزق، أمس الخميس، ليُطلعهم على الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات دولية بالأحداث التي تشهدها مرزق.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعيان وحكماء مرزق للوقوف صفاً واحداً أمام من وصفهم بـ”دُعاة الفتنة”، وبدورهم أكد أعضاء الوفد حرصهم على السلم الأهلي واستقرار المنطقة.

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