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صور | حسن موسى وعيسى عبدالمجيد يصعدان من هجماتهم الدموية على ” أحياء الأهالي ” في #مرزق . #ليبيا
تلفت #المرصد عناية الجميع إلى أن هذا التقرير يحوي مقطع فيديو وصور قد تكون صادمة .
Photos | Hassan Musa and sorrow are coming from their bloody attacks on “community neighborhoods” in #murzuq. #Libya
The #Observatory draws everyone’s attention to the fact that this report contains a video and images that may be shocking.
Translated from Arabic
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