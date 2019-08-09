صور | حسن موسى وعيسى عبدالمجيد يصعدان من هجماتهم الدموية على ” أحياء الأهالي ” في #مرزق . #ليبيا

تلفت #المرصد عناية الجميع إلى أن هذا التقرير يحوي مقطع فيديو وصور قد تكون صادمة .