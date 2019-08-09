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صور | حسن موسى وعيسى عبدالمجيد يصعدان من هجماتهم الدموية على ” أحياء الأهالي ”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حسن موسى وعيسى عبدالمجيد يصعدان من هجماتهم الدموية على ” أحياء الأهالي ” في #مرزق . #ليبيا

تلفت #المرصد عناية الجميع إلى أن هذا التقرير يحوي مقطع فيديو وصور قد تكون صادمة .

Photos | Hassan Musa and sorrow are coming from their bloody attacks on “community neighborhoods” in #murzuq. #Libya

The #Observatory draws everyone’s attention to the fact that this report contains a video and images that may be shocking.

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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