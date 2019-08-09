الناطق باسم المركزي الإعلامي لـعملية ” بركان الغضب ” التابعة للمجلس الرئاسي : نرفض الهدنة مع مليشيات حفتر وسندافع عن العاصمة.
( المصدر : قناة فبراير الفضائية )
الناطق باسم المركزي الإعلامي لـعملية ” بركان الغضب ” التابعة للمجلس الرئاسي : نرفض الهدنة مع مليشيات حفتر وسندافع عن العاصمة.
( المصدر : قناة فبراير الفضائية )
حمار ومتخلف عقليا لان الجيش الوطنى لم يوافق على الهدنة لانها تعطى قبلة الحياة للمليشيات الارهابية المنهكة من الضربات الجوية المتلاحقة ومن قبل الهدنة هو فائز السراق لانها صادرة عن الجهة التى فرضتهم على الشعب الليبى دون موافقة مجلس النواب وهذه الجهة تملك عزله وتعيين دمية اخرى لخدمة مصالحها فلاهو منتخب من الشعب ولا حصل على ثقة البرلمان وكل غصابته لا وزن لها اما الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر فمكلف من مجلس نواب الشعب ورئيس البرلمان المنتخب بارادة شعبية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو من يملك اتخاذ القرار بعد موافقة مجلس التواب ومن المستحيل ان يقبل هدنة بين جيش وطنى ومليشيات اجرامية خارجة عن القانون وتعمل احساب تركيا وقطر كلاب اسرائيل فى المنطقة انتهى الدرس ياغبى
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