فيديو | مدير التوجيه المعنوي بأركان الوفاق : نرفض الهدنة ولسنا طرفاً فيها ونعت

فيديو | مدير التوجيه المعنوي بأركان الوفاق : نرفض الهدنة ولسنا طرفاً فيها ونعتبرها إعترافاً بـ ” المتمرد “. #ليبيا #المرصد
فيديو | مدير التوجيه المعنوي بأركان الوفاق : نرفض الهدنة ولسنا طرفاً فيها ونعتبرها إعترافاً بـ ” المتمرد “. #ليبيا #المرصد
انت حمار ياحمار الكل يعرف ان السراج امعة لا وزن له وانه واجهة لمليشيات ارهابية تختطف السلطة دون اى شرعية فالشعب لم ينتهب فائز السراج ولم تنل حكومته ثقة مجلس نواب الشعب وبعد انتهاء الوفاق باستقالة نصف الاعضاء وانتهاء فترة صلاحية الصخيرات فمن انتم سوى عصابة اجرامية تخطتف مؤسسات الدولة ولن يتوقف الجيش عن تحرير العاصمة منكم ايها التيوس من حثالة المجتمع ومن جاء بالسراج فى مسرحية هزلية قادر على عزلة وتعيين امعة اخر فالذى عينه هو غسان سلامة وعلى سلامة ان يعيد الحق لاصحابه ويعترف مجلس الامن بالحكومة المؤقتة فهى من حصلت على ثقة النواب مع الجيش الوطنى اما المتنطعين امثالكم فمصيرهم الهلاك مهما طال الزمان كما حدث للخوان فى مصر والسودان
هؤلاء الذين يتشدقون بالحرب والهدنة والاستغلال لظروف أمنية لنشر الفوضى في العاصمة طرابلس ويدعون انهم من حماة العاصمة طرابلس – هم السبب الرئيسي لكل المشاكل وعدم الاستقرار – ولتعلم سرايا الحق مر الأمن العام الليبي في العاصمة طرابلس – ان مصراتة توجد بها قواعد ومستشفى إيطالي – وأي شخص مصراتي بتدخل في شءون العاصمة طرابلس – تاكدوا انهم فقط يريدون سرقك البنوك والاموال المخصصة للاصلاحات في العاصمة ومشروع ميترو الإنفاق مشروع وهمي اقترحوه المصراتيين لإضاعة الوقت بالنسبة لمشاريع خطة الإصلاح في طرابلس ومحاولة تشتيت الخطة الاستراتيجية للإصلاح العام في شءون البلديات داخل المدن الليبية – والتي كانت تسير بشكل صحيح من وضع خطة مركز الحافلات العامة بطرابلس وحماية البيءة وموضوع تطوير البنية التحتية والمستشفيات والحدائق ومراكز التعليم – و رصدت بعض الأجهزة الامنية تحركات لجماعات من مصراتة يحركها أشخاص في يشغلون مناصب في سفارات ولهم. سجل بالسرقات المالية والاستيراد والتصدير الغير قانوني و هذه الجماعات تتاجر بالممنوعات والحبوب المخدرة القادمة من تركيا وتحمل الأموال من مكان لآخر و لم تجد الرادع المناسب المفقد للوعي بشكل نهاءي – وتمادوا بالهجوم على الجامعات الليبية والمستشفيات الليبية ومركز تشغيل الكهرباء ومحطات المياه مما أدى الى نقص الوقود والماء حتى على منطقة بني وليد – ومنطقة الزاوية ونالوت وبعض المناطق الاخرى – فعلى سرايا الدفاع الليبية وروابط شباب المناطق الشريفة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التهاون مع المخربين. للممتلكات العامة والخاصة . بالشكل التابث والصحيح . ولله الامر من فبل ومن بعد .
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