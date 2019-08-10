ليبيا_الآن| مهرجان طرابلس .. هكذا هي العاصمة التي نحبها . . . هكذا هي طرابل…

#ليبيا_الآن| مهرجان طرابلس .. هكذا هي العاصمة التي نحبها

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هكذا هي طرابلس لا تنحني ولا تستسلم بل هي مدينة تحب الحياة لذلك أحبها الجميع، لم يمنعها يوما صوت المدافع ولآ أنين الرصاص من مواصلة الحياة والعيش برفاهية رغم كل المعوقات

ما فعله الاتحاد الفرعي طرابلس للسباحة والغوص هو فقط تجسيد لواقع يعيشه المواطن الطرابلسي يوميا

مهرجان طرابلس للسباحة هو تحدٍ صارخ للوضع الراهن، فعلى شواطئ نادي الرمال في منطقة حي الأندلس تجمع المئات للمنافسة والاستعراض

لم يكن العمر حاجزا في المهرجان لذلك تنافس الكبار والصغار في منافسات السباحة والشراع والتجديف والمايت بوردينغ والجيت سكاي