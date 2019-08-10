ليبيا_الآن| الرئاسي يعلن قبول الهدنة في طرابلس . . . أعلن المجلس الرئاسي لح…

#ليبيا_الآن| الرئاسي يعلن قبول الهدنة في طرابلس

.

.

.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن قبول الهدنة المقترحة من قبل البعثة الأممية في ليبيا خلال فترة العيد.

واشترط الرئاسي لقبول الهدنة أن تشمل كافة المناطق مع إيقاف تام للرماية المباشرة وغير المباشرة مع ضمان عدم أي تقدم عسكري، كما طالب بحظر نشاط الطيران الحربي وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء وإيقاف انطلاق الطائرات من جميع القواعد الجوية، مطالبا بعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أي أرتال عسكري أو تحشيد عسكري، مطالبا البعثة الأممية بضمان تنفيذ الهدنة ومراقبة أي خروقات لها.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد كشف في وقت سابق عن 3 مراحل رئيسية يجب أن تمر بها خطته التي عرضها ضمن إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لإنهاء الاحتقان الحاصل في البلاد تتمثل المرحلة الأولى منها بهدنة تقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين فترة عيد الأضحى، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.