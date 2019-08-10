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#ليبيا_الآن| الرئاسي يعلن قبول الهدنة في طرابلس . . . أعلن المجلس الرئاسي لح…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الرئاسي يعلن قبول الهدنة في طرابلس
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أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن قبول الهدنة المقترحة من قبل البعثة الأممية في ليبيا خلال فترة العيد.

واشترط الرئاسي لقبول الهدنة أن تشمل كافة المناطق مع إيقاف تام للرماية المباشرة وغير المباشرة مع ضمان عدم أي تقدم عسكري، كما طالب بحظر نشاط الطيران الحربي وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء وإيقاف انطلاق الطائرات من جميع القواعد الجوية، مطالبا بعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أي أرتال عسكري أو تحشيد عسكري، مطالبا البعثة الأممية بضمان تنفيذ الهدنة ومراقبة أي خروقات لها.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد كشف في وقت سابق عن 3 مراحل رئيسية يجب أن تمر بها خطته التي عرضها ضمن إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لإنهاء الاحتقان الحاصل في البلاد تتمثل المرحلة الأولى منها بهدنة تقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين فترة عيد الأضحى، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.


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  • بيان من غير توقيع يبدوا ان السراج نسى يوقع ويبصم ولا يمكن للجيش الوطنى المسيطر على ايقاع المعركة ان يقبل باى هدنة مع هؤلاء المجرمين هو فقط يهدئ الايقاع فى الوقت المناسب مع توجيه ضربات موجعة فى الوقت المناسب وفى المكان المحدد دون املاء من احد والمضحك انهم قبلوا اقتراح سلامة وهم يطالبون برحيله واعلنوا يوم امس الجماعة عن مظاهرات حاشدة تطالب برحيله وبحثت فلم اجد اى اخبار عن خروج هذه الخرفان يبدوا انها نفذت من الاسواق وتم ذبحها وين هذه الحشود سلامة يكسب ولا يمكن الضغط عليه ليشهد زور لان ذلك من الكبائر وسلامة يريد التوبة والتكفير عن خطاياه فى حق الشعب الليبى عندما سلم السراج وعصابته الاجرامية مفاتيح السلطة والاحاطة القادمة لمجلس الامن سيطلب اعادة السلطة للحكومة المؤقتة بعد سقوط حكومة الصخيرات الارهابية التى رفضها الشعب ممثلا فى مجلس النواب ورفصها المجتمع الدولى

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