ليبيا_الآن| مرزق تنزف . . . وسط انشغال الجميع بالحرب الدائرة جنوب طرابلس تت…

#ليبيا_الآن| مرزق تنزف

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وسط انشغال الجميع بالحرب الدائرة جنوب طرابلس تتعرض مدينة مرزق لحرب إبادة لسكانها وسط ظروف إنسانية صعبة.

بات الوضع الإنساني في مدينة مرزق كارثيا، نتيجة الحرب التي تشنها عصابات المعارضة التشادية على المدينة والتي أدت إلى مقتل الكبار والأطفال وجرح العشرات، وتهجير المئات من أحيائهم كحي الديسه، وحي الحرية وحي المطار وسكرة

أصبحت بعض الأحياء في المدينة خالية من سكانها؛ نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، ولم تكتف العصابات التشادية بتهجير السكان، بل قامت بنهب وحرق أغلب المنازل بهذه الأحياء، وهذا ما أكده مصدر موثوق من داخل المدينة الذي قال أن ما تقوم به هذه العصابات هو إبادة جماعية للأهالي وجرائم ضد الإنسانية.