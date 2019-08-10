الجيش ينهي الجدل ويعلن موقفه من هدنة عيد الأضحى

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن قائد الجيش خليفة حفتر يعلن وقف العمليات الحربية في ضواحي طرابلس ابتداء من الساعة 3 من ظهر اليوم السبت وحتى الساعة 3 من يوم الاثنين القادم.

وقال المسماري في بيان مقتضب إن الجيش سيرد على أي خرق للهدنة كما أنه مستعد للرد على من يرغب في استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب على الأرض مشددا على أن الجيش يحتفظ بالحق في الرد على أي استهداف لقواته مردفا نتمنى من الطرف الآخر أن يتفهم الأبعاد الإنسانية والدينية.

وختم المسماري بالقول: مستعدون للتعامل مع أي هدف بشكل سريع وقاطع .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جددت دعوتها كل الاطراف إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد معربة عن أملها في أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف بشأن الهدنة في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعه/السبت من هذا الأسبوع.

كان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا يعقبه اجتماع ليبي منبهًا إلى أن الليبيين خوضون الآن حروبًا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.

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