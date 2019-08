ليبيا_الآن| #عاجل | أسماء جرحى تفجير الهواري بنغازي . 1- احمد بن دردف -31 سنة…

#Libya _ now | #URGENT | names wounded bombing antenna Benghazi.

1-Ahmed Ben D ' Buttock-31 years old

2-Ahmed Hatem Ben D ' Buttock-3 years

3-Noor Al-Din Mansour Al-the-45 years old

4-Ạmbạrk. Saad Omar-41 years old

5-Ibrahim Mohamed Omar Musa-37 years old.

Cliff Buck of Jamaica-36 years old "United Nations Mission"

Mahmoud Ibrahim Mohamed Potatoes-40 years old.

8-Ibrahim Mahmoud Ibrahim potatoes 17 years old.

9-Azza Attia-40 years old.