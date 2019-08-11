ليبيا_الآن بعثة الحج: أوضاع جيدة ومستقرة للحجاج الليبيين . . . أكد مسؤولون …

#ليبيا_الآن بعثة الحج: أوضاع جيدة ومستقرة للحجاج الليبيين

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أكد مسؤولون ببعثة الحج الليبية وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وقالت البعثة إن اللجان العاملة على خدمة وتفويج الحجاج أسهمت في توصيل الحجاج الليبين إلى منى مؤكدة أن أوضاعهم الصحية جيدة ومستقرة، ويتمتعون بأفضل الخدمات التي تقدم لهم في المخيمات.

يشار إلى أن يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو اليوم الذي يتوجه فيه الحجاج من مكة إلى منى وأطلق عليه يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون بالماء في مكة ويشربون منه في منى.