ليبيا_الآن الأحمر: الجيش أثبت حسن النوايا بقبول الهدنة . . . قال عضو مجلس ا…

#ليبيا_الآن الأحمر: الجيش أثبت حسن النوايا بقبول الهدنة

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قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن الجيش الوطني بقبوله للهدنة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أثبت حسن النوايا وأثبت حرصه على احترام الشعائر والمناسبات الدينية والقوانين الدولية الإنسانية.

وأضاف بشير الأحمر أن الخلاف الذي حصل بين المجلس الرئاسي والتشكيلات المسلحة بخصوص قبول الهدنة من عدمها قد أعطى مؤشرا واضحا بأن حكومة الوفاق لا تملك السلطة ولا تملك السيطرة على التشكيلات المسلحة، بل على العكس تماما وهو أن التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس هي من تملك القرار الأول والأخير وهي من تُسيّر حكومة الوفاق لصالحها ولخدمة مكاسبها الضيقة، وأن الخلاف الحاصل قد أعطى رسائل للداخل والخارج بأن الوفاق غير قادر على السيطرة على هذه التشكيلات.