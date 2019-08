أين تقضون أول أيام العيد؟ مع من؟ ماذا تتذكرون من عيد العام الماضي؟ ما الذي تغير في حياتكم منذ ذلك الوقت حتى الآن؟ وما هي أمنياتكم للمستقبل؟

انضموا الى ميراشا في #ساعة_عالهوا وابعثوا تهانيكم لأحبابكم من خلال #راديو_الآن

#عيش_الآن

#أضحى_مبارك #عيد_الأضحى #AdhaMoubarak

Mirasha Wehbe

Mirasha G. Wehbe

Where do you spend your first Christmas days? With who? What do you remember from last year’s birthday? What has changed in your lives since then so far? And what are your wishes for the future?

Join mi in #hours and send your congratulations to your loved ones through #radio

#عيش_الآن

#أضحى_مبارك #عيد_الأضحى #AdhaMoubarak

Mirasha Wehbe

Mirasha G. Wehbe