ليبيا_الآن| حاجة ليبية تُرزق بطفل أسمته “عرفة” في الأراضي المقدسة . . . رُز…

#ليبيا_الآن| حاجة ليبية تُرزق بطفل أسمته “عرفة” في الأراضي المقدسة

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رُزقت الحاجة الليبية، سعاد محمد بريوش، بطفل أسمته “عرفة” تيمنًا بمكان ولادته بمستشفى جبل الرحمة في عرفات، في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب والد عرفات، الحاج عشان يوسف، عن سعادته، لولادة طفله في الأراضي المقدسة، وشكره لطاقم المسشتفى الذي قام بواجبه أثناء رعاية زوجته في المستشفى، وتمتع الأم والطفل بصحة جيدة، بعد إجراء العملية. بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشهد مستشفى الرحمة، ولادة أخرى للحاجة الغانية ميمونة علي، التي رُزقت بطفل في يوم عرفة، في الأراضي المقدسة.

وعبّرت الحاجة الغانية عن سعادتها، بمولودها، وقدّمت الشكر للفريق الطبي التي أشرف على رعايتها وإجراء العملية بنجاح.