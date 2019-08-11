ليبيا_الآن| “بلدي باطن الجبل” يُعايد الأسر النازحة بصكوك مالية . . . قام عم…

#ليبيا_الآن| “بلدي باطن الجبل” يُعايد الأسر النازحة بصكوك مالية

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قام عميد ووكيل بلدية باطن الجبل وبالتعاون مع مدير مصرف الجمهورية فرع بدر بتجهيز صكوك مالية يبلغ عددها حوالي 400 صك مُصدّق كقيمة مالية مقدمة من وزارة الحكم المحلي للعائلات النازحة من مناطق النزاعات بطرابلس.

وقام وكيل بلدية باطن الجبل بتوفير حيّز من وقت الدوام لإعداد هذه الصكوك وملء البيانات في وقت وجيز كعمل فني قام به لتوفير الوقت على الجميع لإنجاز إصدار هذه الصكوك المالية.

وتعد هذه القيمة مساعدة للنازحين وستُوزّع كل حسب عدد أفراد عائلته، كما سيتم توزيع مساعدات أخرى لهم بعد العيد من مفروشات وسلع تموينية للتخفيف عنهم عناء النزوح عن منازلهم الواقعة في مناطق الاشتباكات.