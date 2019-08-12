ليبيا_الآن| رحلات وتخييم.. عادات “زنتانية” خاصة بالعيد . . . لكل مدينة ليبي…

#ليبيا_الآن| رحلات وتخييم.. عادات “زنتانية” خاصة بالعيد

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لكل مدينة ليبية عاداتها وتقاليدها التي دأبت عليها في العيد، وفي الزنتان تبدو الأجواء ماتعة وشائقة، إذ تعوّد أهل المنطقة على التوجه إلى البراري الشاسعة ومعاينة الطبيعة الخلابة، حيث تبدأ الرحلات ثاني أيام العيد بعد أن يتم التجهيز لها من عشية اليوم الأول.

يلتقي الرفاق وقد تحضّروا للسفر بعد أن جهزوا أشياءهم المكلفين بها وبعدها تنطلق السيارات إلى منطقة الحمادة وتبدأ رحلة البحث عن السعادة ومعاينة الطبيعة اللافتة.

على عدة نقاط يبني أهالي الزنتان رحلتهم، منها نصب الخيام وإشعال النيران وتحضير الطعام وإعداد الوسائل المتاحة للصيد ومنهم من يصطحب معه طيور الصيد ومنهم من يتفقد أغنامه وغيرها الكثير من المراحل التي عهدها الناس في تجوالهم.