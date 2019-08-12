ليبيا_الآن| القمامة تشوه السرايا الحمراء.. . . . تداول رواد مواقع التواصل ا…

#ليبيا_الآن| القمامة تشوه السرايا الحمراء..

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبحيرة السرايا الحمراء ليل أول أيام العيد، وهي مُغطاة بالقمامة وكأنها “مكب نفايات” رئيسي استخدمه المواطنون أول أيام العيد للتخلص من فضلاتهم.

الصُور التي أثارت موجة غضب كبيرة بين شريحة كبيرة من الليبيين، التُقطت بعد أيام من الحملات التطوعية لتنظيف البحيرة من الأوساخ وتهيئتها لاستقبال العيد بأفضل حُلّة ومظهر، ولتكون متنفساً للزوار.

عدم اكتراث المُواطنين للمجهودات التي بُذلت لتنظيف البحيرة وجعلها مكاناً صحياً واجهه آخرون بالقول إن هذه الصُور تُبيّن أن اللوم فيما يخص القمامة التي تُشوه الشوارع والأماكن العامة بمُختلف المناطق الليبية، لا يجب أن يُلقى دائماً على الدولة وأجهزتها الخدمية، إذ طالما تنتشر ثقافة الاستهتار واللامبالاة بهذا الشكل بين فئة كبيرة من المواطنين.