ليبيا_الآن| الخرطوش: تعرضنا لـ”مناوشات” في عدد من المحاور بطرابلس . . . أكد…

#ليبيا_الآن| الخرطوش: تعرضنا لـ”مناوشات” في عدد من المحاور بطرابلس

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أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن مواقع القتال شهدت مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار.

وأشار الخرطوش إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للوفاق قامت بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش، مبينا أن غرفة عمليات المنطقة الغربية، جاهزة وعلى كامل استعداداتها، لصد أي هجوم، كما أن الوحدات العسكرية، تنتظر تعليمات القيادة بالتقدم إلى نقاط جديدة نحو العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، يوم أمس الأول وفي ساعة متأخرة، اخترق لواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق، الهدنة الأممية، بعد إعلانه إطلاق قذائف هاون على مواقع تابعة للجيش الوطني، بعد الاتفاق الذي أعلنت عنه الوفاق والجيش الموافقة لوقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة.

فيما اتهمت حكومة الوفاق، الجيش الوطني، بخرق الهدنة الأممية، التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى، بعد القصف الذي تعرّض له مطار معيتيقة الدولي، حيث أشار الناطق باسم “عملية بركان الغضب” مصطفى المجعي في تصريحه لوكالة فرنس برس، إن الجيش الوطني اخترق الهدنة الأممية وأطلق قذائف أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين، إضافة لقصفه المطار.