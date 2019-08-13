ليبيا_الآن| المنصوري: نحن مستعدون للتحرك في محاور القتال . . . قال اللواء ف…

#ليبيا_الآن| المنصوري: نحن مستعدون للتحرك في محاور القتال

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قال اللواء فوزي المنصوري آمر محاور عين زارة إن الجيش الوطني في أتم الجاهزية لـ “دك حصون المجرمين” حسب وصفه.

وجاءت تصريحات المنصوري في معرض تهنئته بعيد الأضحى التي وجهها لجميع منتسبي الجيش الوطني في الوحدات الموجودة في محاور القتال وإلى عموم الشعب الليبي.

وأضاف المنصوري أن اقتحام العاصمة سيتم في القريب العاجل وأن الأوضاع ممتازة والمعنويات تعانق السماء – حسب وصفه – في انتظار التعليمات لتنفيذ أمر الاقتحام.

وفي سياق منفصل أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن القيادة العامة لا تنوي تمديد فترة “هدنة العيد” المُعلن عنها منذ يومين، والتي انتهت، اليوم الإثنين، عند تمام الساعة الـ3 ظهراً.