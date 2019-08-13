ليبيا_الآن| “طبي سبها” يستقبل جرحى اشتباكات مرزق . . . استقبل مركز سبها الط…

#ليبيا_الآن| “طبي سبها” يستقبل جرحى اشتباكات مرزق

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استقبل مركز سبها الطبي، أمس الاثنين، 9 جرحى أُصيبوا جراء الاشتباكات الدائرة في مدينة مرزق.

كما أعلن المركز إجراء عمليتي جراحة عظام مستعجلة لحالات تعرضت لإطلاق ناري جراء اشتباكات مرزق.

وأوضحت إدارة طبي سبها استقبال قسم النساء والولادة بالمركز أكثر من 40 حالة ولادة طبيعية، و 5 حالات ولادة قيصرية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن 2150 مواطناً نزح من مرزق بعد اشتباكات مسلحة استمرت لأيام داخل المنطقة.

وأشارت البعثة إلى أنها ساعدت في الإجلاء الطبي للجرحى الذين سقطوا جراء الهجمات المُسلحة التي تعرضت لها المدينة منذ أكثر أسبوع من قبل مجموعات مُسلحة يُعتقد أنها تتبع المعارضة التشادية.