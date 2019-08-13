ليبيا_الآن| أزمة جديدة أمام المهاجرين العالقين قبالة سواحل إيطاليا . . . جد…

#ليبيا_الآن| أزمة جديدة أمام المهاجرين العالقين قبالة سواحل إيطاليا

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جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها للحكومات الأوروبية السماح بالإنزال الفوري لـ507 مهاجرين تم إنقاذهم مؤخرا في عرض البحر المتوسط، حيث ما زالوا عالقين حتى اللحظة في عمق المتوسط.

ونوهت المفوضية بأن هناك معلومات تفيد أن العديد منهم نجوا من انتهاكات مروعة في ليبيا ومن دول مصدرة للاجئين ورأت أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت الداخلية الإيطالية إن سفينة الإنقاذ )أوشن فايكينغ(تحصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من 200 مهاجر، أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي في ميناء طرابلس.