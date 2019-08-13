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#ليبيا_الآن| تونس: لدينا القدرة على تزويد ليبيا بالكهرباء . . . قال مدير عام…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تونس: لدينا القدرة على تزويد ليبيا بالكهرباء
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قال مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي أن تونس تزود ليبيا بالكهرباء، في ظل وجود قدرة إنتاجية كبيرة إضافة إلى وفرة في الاحتياطي من الطاقة لدى بلاده.

وذكر الهرابي في تصريحات للإذاعة التونسية أن بلاده تملك قدرة واحتياط يكفيان الجمهورية بالكامل ما يمكنها من مساعدة ليبيا خاصة بعد تشغيل محطتي المرناقية والمحطة الشمسية بتوزر.

وبحسب مصادر من الشركة العامة للكهرباء فإن الطاقة التي ستستمد من تونس ستغذي عدد من المناطق القريبة من الحدود الليبية التونسية من بينها زوارة وصرمان والزاوية وصبراتة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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  • آخر وقت… تونس ومصر اللي كانوا ياخذوا في الكهرباء مننا بلوشي بدوا يتمسخروا ويتكومدوا ويتجكتروا علينا… وهذا كله بفضل دُعاة “الدولة المدنية” “الثوار الأشاوس” والخوانجية المتأسلمين… والمقاتلة والقاعدة والدواعش والخوارج والتكفيريين والصعاليك واللصوص والشواذ واللقطاء والخونة اللي عفسوا في البلاد ونهبوا مقدراتها ودمروها وخلونا ملطشة للي يسوى واللي ما يسواش… الله لا يربحهم ولا يرحمهم ولا يخليهم ولا يوفقهم دنيا وآخرة هما ومفتيهم الفاجر الداعر الفاسق وقردوقانهم الزياط وتميمهم البغل

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