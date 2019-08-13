ليبيا_الآن| مدينة البيضاء تبتكر حلا لـ “جلود الأضاحي” . . . أطلقت مدينة الب…

#ليبيا_الآن| مدينة البيضاء تبتكر حلا لـ “جلود الأضاحي”

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أطلقت مدينة البيضاء مبادرة لجمع جلود الأضاحي في ساحة مسجد عثمان بن عفان الذي يعد أحد أشهر مساجد المدينة وذلك للحد من ظاهرة تكدس جلود الأضاحي في مكبات النفاية ما يسبب انبعاث الروائح الكريهة ويتسبب في انتشار الذباب والحشرات ويهدد حياة المواطنين.

ولاقت المبادرة إقبالا من سكان المدينة والتزم غالبيتهم بوضع الملح على الجلود لمنع تعفنها حيث تم تجميع جلود الأضاحي أمام المسجد ليتم نقلها لاحقا.

وقام أحد أصحاب المدابغ في المدينة بشراء هذه الجلود ليتم صرف الأموال على الفقراء والمحتاجين تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فرع الجبل الأخضر.

كما بادر جهاز حماية البيئة في مدينة البيضاء بدوره بتوفير سيارات وعمال النظافة وقامت هيئة الدفاع المدني بتوفير سيارات الإطفاء لتنظيف المكان.

وتجسد هذه المبادرات مدى وعي الشارع الليبي لوضع الحلول والاستفادة من كافة الموارد، كما تعد بارقة أمل تبشر بوجود رجال خيرين يسعون لخدمة الوطن ورفعته وتمثل صورة رائعة للتكافل الاجتماعي.