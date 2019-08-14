#ليبيا_الآن| وصول 12 جثة من مسلحي حكومة الوفاق لمستشفى الزاوية التعليمي

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ذكرت إذاعة الزاوية المحلية، أن مستشفى الزاوية التعليمي، استقبل 12 جثة من المقاتلين في صفوف حكومة الوفاق، ضد الجيش الوطني، في ضواحي طرابلس.

وأوضحت الإذاعة عبر صفحتها على الفيسبوك، إن الجثامين، سيتم نقلهم إلى طرابلس، ليتم تسليمهم لذويهم.

وأشارت إذاعة الزاوية المحلية، إن الجثث التي وصلت للمستشفى، تعود لعدة مناطق مختلفة، ومنها ما تم استبدالها بـ 5 جثث من المنطقة الشرقية، في عملية تبادل شهدتها مدينة الأصابعة.

وأكد مدير إذاعة الزاوية المحلية، أبوبكر القمودي، أن الهلال الأحمر في مدينة الزاوية، وصل على الفور، بعد أن استقبل مستشفى التعليمي، الجثامين، مشيرا أن فرع الهلال بالمدينة، تمكّن من تحديد هوية أحد الجثامين.