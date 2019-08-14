ليبيا_الآن| مصادر: المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة . . . كشفت مصادر صحفي…

#ليبيا_الآن| مصادر: المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة

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كشفت مصادر صحفية، أن المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية بمناسبة عيد الأضحى، بعد محاولات لتمديدها.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن القيادة العامة للجيش الوطني عقدت اجتماعا مع قادة المحاور في طرابلس، لمراجعة ما أنجزه الجيش ميدانيًا جنوب طرابلس، ولمناقشة الاستعدادات لدى قوات الجيش، للدخول لقلب العاصمة.

ومن جهتها، رحّبت دول عربية وغربية، بالهدنة الأممية بمناسبة العيد في ليبيا، وطالبت بتمديدها لإفساح المجال لاستئناف الحوار بين الأطراف الفاعلة.