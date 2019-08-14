#ليبيا_الآن| البعثة تسعى لإلحاق “هدنة العيد” باتفاق وقف دائم لإطلاق النار

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن عزمها تحويل النتائج التي حققتها فترة “هدنة العيد” إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وذكرت البعثة في بيان لها أنها التمست تراجعاً ملحوظاً في مستوى العنف بطرابلس أيام الهدنة، كما أشادت بالرد الإيجابي من قبل طرفي النزاع على الهدنة، رغم الخروقات التي تم رصدها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير تُفيد بوقوع انتهاكات فترة الهدنة في طرابلس ومدينة مرزق أيضاً، واصفة ما يحدث داخلها بـ”العنف المجتمعي”.

وحول هذه الانتهاكات، أفادت البعثة بأن منطقة صلاح الدين شهدت تساقط قذائف الدبابات والمدفعية، بالإضافة إلى إطلاق 3 صواريخ غراد بشكل عشوائي من جنوب طرابلس باتجاه مطار معيتيقة، تسببا في وقف الملاحة داخله.