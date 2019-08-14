ليبيا_الآن| “معارك طرابلس” تشتعل فور انتهاء الهدنة . . . ما إن انتهى زمن “ه…

#ليبيا_الآن| “معارك طرابلس” تشتعل فور انتهاء الهدنة

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ما إن انتهى زمن “هدنة العيد” في طرابلس حتى بدأت المعارك على أشدها وبدأت التحركات العسكرية والتحشيدات تعود مجددا إلى الواجهة.

فبعد اشتباكات وصفت بالشرسة عقب الساعات الأولى لانتهاء الهدنة فشلت فيها قوات الوفاق من التقدم صوب مطار طرابلس الدولي، وقتل على إثرها عدد من القادة الميدانيين التابعين لها، شن الجيش الوطني هجوما واسعا على عدد من المحاور واستطاع السيطرة على مواقع جديدة في محاور الخلة وعين زارة.

وما هي إلا ساعات حتى دخلت سرايا اللواء 106 مجحفل والقوات المساندة للجيش الوطني إلى منطقة القريات وألقت القبض على عدد من المطلوبين، كما قامت بتأمين خط الإمداد من الجفرة إلى غريان وهو أحد أسباب تأخر تقدم الجيش إلى مدينة غريان لإعادة السيطرة عليها.