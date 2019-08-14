ليبيا_الآن| جهاز النهر الصناعي يعلن انتهاء أزمة انقطاع المياه . . . أعلنت ب…

#ليبيا_الآن| جهاز النهر الصناعي يعلن انتهاء أزمة انقطاع المياه

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أعلنت بلدية طرابلس المركز، انتهاء أزمة انقطاع المياه على العاصمة، والبدء في تدفقها إلى المناطق التي تضررت بانقطاعها المدة الماضية.

وأوضح جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، عن فتح المسار الأوسط من مدينة بني وليد ومدينة ترهونة، وصولا إلى الجبل الغربي، والمسار الشرقي بدءًا من مدينة مصراتة وزليتن والخمس والقربولي، وصولا إلى طرابلس.

وأشار جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عن بدء تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك، أنه سيعلن عن البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة، وتحديد الزمن المتوقع لوصول المياه للمناطق، فور استكمال عملية الضخ وفتح صمامات التحكم.