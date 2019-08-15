ليبيا_الآن I الجيش يقصف مواقع عسكرية بمطار زوارة . . . أعلن الناطق باسم الج…

#ليبيا_الآن I الجيش يقصف مواقع عسكرية بمطار زوارة

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أعلن الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قصف مستودعين داخل مطار زوارة كانا يُستخدمان من قبل طائرات تركية مُسيرة، مُشيراً إلى أن الضربات الجوية “ساوت الهنقرين بالأرض”.

وأكد المسماري أن مُقاتلات سلاح الجو تجنّبت ضرب المهبط وصالة الركاب بالمطار، وحرصت على عدم إصابتها بأي ضرر، لافتاً إلى أن هذه الضربات تحمل رسالة إنذار لكل من يُفكر في تهديد الجيش.

تصريحات المسماري جاءت بعد ساعات من إعلان غرفة عمليات المنطقة الغربية استهداف مواقع بمطار زوارة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية بينها غرفة عمليات تركية.

وقالت الغرفة إن المواقع المُستهدفة كانت خاصة بطائرات مُسيّرة تُستخدم ضد الجيش الوطني، لعرقلته عن تحرير العاصمة وإرباك حربه على المجموعات الإرهابية.

وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها بشكل رسمي عن استغلال مطار زوارة لأغراض عسكرية، حيث كانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت أكثر من مرة عن إسقاط طائرات تركية مسيرة تتبع قوات الوفاق تدار من قبل فرق تركية في مطاري معيتيقة ومصراتة.