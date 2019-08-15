ليبيا_الآن I مُسافرون يفترشون الأرض أمام بوابة معيتيقة . . . اكتظت ساحة مطا…

#ليبيا_الآن I مُسافرون يفترشون الأرض أمام بوابة معيتيقة

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اكتظت ساحة مطار معيتيقة، صباح اليوم، بالمُسافرين العالقين أمام مبنى المطار بعد إغلاق بوابته الرئيسية، وسط غياب شبه تام للموظفين داخله.

صور من أمام ساحة المطار المليئة بالمُسافرين، الذين اضطر بعضهم لافتراش الأرض للراحة بعد الوقوف لساعات طويلة أمام بوابة المطار دون جدوى أو وجود لأي تفسير رسمي لمصير رحلاتهم.

وكانت إدارة المطار قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس، أن معيتيقة تعرض لعدة قذائف اضطرتها لتحويل إحدى رحلات الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار مصراتة الدولي، وإغلاق المجال الجوي للمطار لحين إشعار آخر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي، لافتاً إلى أن الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة يعكس “أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين”.