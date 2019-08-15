ليبيا_الآن| 118 دورية تشارك في خطة تأمين بنغازي . . . تشارك نحو 118 دورية أ…

#ليبيا_الآن| 118 دورية تشارك في خطة تأمين بنغازي

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تشارك نحو 118 دورية أمنية ثابتة ومتحركة في خطة تأمين مدينة بنغازي عبر انتشارها على طول طرق المدينة ومفترقاتها الرئيسية ومداخلها.

وقام مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، فجر الخميس، بجولة ليلية لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين المدينة، وتفقد سير الأمن في المدينة رفقة رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي، للتفتيش على أماكن ثبوت دوريات الأمن الظاهر في شوارع وأزقة وميادين بنغازي

ووفق بيان لمديرية أمن بنغازي، فقد طالب العميد عادل عبد العزيز المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن.