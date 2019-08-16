ليبيا_الآن| أكثر من 140 مهاجر منطلقين من ليبيا سينزلون في لاتسيو . . . أعلن…

#ليبيا_الآن| أكثر من 140 مهاجر منطلقين من ليبيا سينزلون في لاتسيو

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أعلنت سفينة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز أن المحكمة الإدارية التابعة لإقليم لاتسيو أمرت بتعليق الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية وأنها تتجه حالياً إلى إيطاليا.

وكانت السفينة أوبن آرمز قد أنقذت قبل أيام147 مهاجرا، حيث رفضت بعدها طلبا من الحكومة الإيطالية أن تعيد هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا مجددًا.

بينما أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، عدم السماح بفتح أي مرفأ ببلاده لإنزال المهاجرين على متن السفينة الإسبانية ليبقوا عالقين في البحر المتوسط منذ أيام.