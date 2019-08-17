ليبسا_الآن| البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا في 4 عمليات . . أعلنت البحرية ال…

#ليبسا_الآن| البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا في 4 عمليات

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أعلنت البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 278 مهاجرا غير قانوني في 4 عمليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، وطرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء الماضي من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير قانوني، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.