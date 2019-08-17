ليبسا_الآن| البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا في 4 عمليات . . أعلنت البحرية ال…

#ليبسا_الآن| البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا في 4 عمليات
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أعلنت البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 278 مهاجرا غير قانوني في 4 عمليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية أن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، وطرابلس والغربي) تمكنت الثلاثاء الماضي من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير قانوني، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.
#Libs _ now | Libyan Navy saves 278 migrants in 4 operations
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The Libyan Navy, Saturday, announced the rescue of 278 illegal migrants in 4 operations during the days of Eid Al-Adha.
The Office of marine information and culture explained that last Tuesday the three sectors of the coast guard (Middle, Tripoli and western) managed to rescue 4 Rubber Boats on board 278 illegal migrants, North-West and North-West. Eastern Tripoli and at different distances.
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