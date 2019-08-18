خاص | صحيفة المرصد تتحصل على مجموعة صور لمنشآت جديدة في شرق وغرب قاعدة #مصراتة ا

خاص | صحيفة المرصد تتحصل على مجموعة صور لمنشآت جديدة في شرق وغرب قاعدة #مصراتة الجوية بدأ تشييدها منذ نهاية يوليو الماضي وإستمر العمل عليها طيلة شهر أغسطس الجاري .

وكشفت المصادر العسكرية لـ #المرصد بأن هذه الإنشاءات هي عبارة عن منشأة عسكرية تركية متكاملة مكونة من مجموعة ( هناغر للطيران المسير وذخيرته ) ومدرج جديد منفصل لتشغيلها يبلغ طوله 600 متر وبعض اللوازم اللوجستية الأخرى .

وتؤكد ذات المصادر بأن أساسات هذه المنشأة معدة بما يُمكنها أن تكون قاعدة دائمة محتملة للأتراك داخل القاعدة على غرار قواعدهم في شمال #سوريا قبل أن يتم التعامل معها نارياً بسلسلة غارات جوية إستهدفتها الليلة لتحييدها تماماً بما يضمن المحافظة على الهدف الذي أُسست لأجله الكلية الجوية مصراتة وعلى الطابع المدني للمطار الواقع داخلها كونه المنفذ الجوي الوحيد لسكان المدينة .

ولم يتسنى للمرصد الحصول من مسؤولي الكلية الجوية مصراتة على تعليق حول طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف هذه الليلة بـ 11 ضربة جوية . #ليبيا