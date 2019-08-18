ليبيا_الآن| “هجوم مُباغت” يُعيد أصوات المدافع إلى مرزق . . . أيام قليلة عاش…

#ليبيا_الآن| “هجوم مُباغت” يُعيد أصوات المدافع إلى مرزق

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أيام قليلة عاشها أهالي مرزق بعيدا عن أصوات المدافع والرشاشات بعد أن سيطر الجيش الوطني على مفاصل المدينة وطرد الجماعات المسلحة منها، إلا أن هجوما مباغتا شنته هذه الجماعات السبت أعادت فيه سيطرتها على المدينة مجددا ليبدأ فصل جديد من المعاناة داخل مرزق.

مسلحو المعارضة التشادية المتحالفين مع جماعات محلية منها المصنفة إرهابية كمجالس شورى بنغازي ودرنة بإمرة حسن موسى السوقي التباوي تحصلوا على دعم مسلح من ذخائر وأسلحة عن طريق المجلس الرئاسي وذلك بعد أن وصلت بحسب المعلومات الواردة عن طريق مطار أوباري قادمة من طرابلس.